«ابتهالات» خليفة الشيمي.. حروفيات تحفز على المناجاة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

يضم معرض «ابتهالات» للخطاط خليفة الشيمي، الذي يحتضنه النادي الثقافي العربي في الشارقة، 26 لوحة حروفية بأحجام مختلفة، تجمع بين الحرف واللون في عملية مزج تحفز على التأمل.

وتتغير الرؤى والدلالات النفسية من لوحة إلى أخرى، ما بين البهجة، والاتساع، والنور، والاحتشاد، وغيرها من الحالات التي تثيرها كل لوحة من لوحات المعرض.

وقال الخطاط الشيمي إن «المعرض من حيث فكرته ومضمونه هو دعوة إلى التأمل يتجه فيها نظر المتفرج إلى التأمل ومناجاة الخالق؛ فكل لوحة هي نص بصري ينتقل بالمتلقي إلى حالة ذهنية أقرب إلى الصوفية، حيث الألوان والخطوط التي تترك مساحة للمشاهد لينخرط من خلالها في تلك المناجاة».

من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي العربي، الدكتور عمر عبدالعزيز، أن «تنظيم المعرض في هذه الليالي المباركة، يأتي في إطار تقليد درج عليه النادي، وهو إحياء الشهر الفضيل بتظاهرات تنسجم مع أجواء رمضان، وتؤكد على البعد الروحاني له، وتضفي طابع الجمال البصري على لياليه».

وأضاف: «خليفة الشيمي فنان مقتدر طبع أسس مسيرته على خبرة وإتقان جلي لأصول الخط العربي، وهو ما يتجلى في أعماله المختلفة، سواء في اللوحات أو في الخطوط التي أبدعها لكثير من مساجد الشارقة والإمارات، وفي أعماله الحروفية التي أبدع في تحقيق الانسجام فيها بين اللون والحرف».

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