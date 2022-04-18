المصدر: سان فرانسيسكو ■ د.ب.أ

أصبح تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك» التطبيق الأكثر تنزيلاً في العالم، إذ تم تنزيله منذ بداية العام الجاري أكثر من 176 مليون مرة، ليصبح خامس تطبيق يتم تنزيله أكثر من 3.5 مليارات مرة منذ إطلاقه.

وبحسب تقرير صادر عن شركة «سنسور تاور» المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات، فإنه لم يتم تنزيل أي تطبيق 176 مليون مرة خلال الشهور الأولى من العام قبل «تيك توك» منذ بداية 2018. وفي المركز الثاني جاء «إنستغرام» الذي تم تنزيله نحو 151 مليون مرة منذ بداية العام. وكان التطبيق في وقت سابق الأكثر تنزيلاً على مستوى العالم. وفي آسيا جاء «إنستغرام» في المركز الأول كأكثر التطبيقات تنزيلاً. وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن شركة «ميتا» التي تمتلك تطبيقات «فيس بوك» و«إنستغرام» و«واتس أب» تمتلك ثلاثة من بين أكثر خمسة تطبيقات تنزيلاً. وكان تطبيقا «إنستغرام» و«فيس بوك» الأكثر تنزيلاً عبر متجر «غوغل بلاي» الإلكتروني.

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