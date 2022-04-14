المغرب.. توقيف شخصين حاولا قتل رضيع تركته امه

المصدر: موقع الامارات اليوم

أوقفت الشرطة القضائية المغربية، أمس الأربعاء، شخصين، للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بمحاولة القتل العمد في حق طفل رضيع.

وأوضح بيان رسمي لمديرية الأمن الوطني، أن «صورة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي توثق لرضيع في شهره الأول يحمل رضوضا وكدمات على مستوى الوجه، ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد حقيقة وظروف وملابسات هذه القضية».

وتابع، أن «الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من التحقق من استقبال الرضيع الضحية في حالة حرجة بمستشفى الأطفال في مدينة الرباط، بسبب مضاعفات الاعتداء عليه من طرف أحد المشتبه فيهما، وذلك بعدما تركته والدته، التي أنجبته خارج إطار الزواج، بمسكن عائلة المعني بالأمر».

وأشار موقع «هسبريس» أن «قوات الشرطة جوبهت خلال عملية الاعتقال بمقاومة عنيفة، حيث هدد المتورطات بتفجير اسطوانة غاز في محاولة لعرقلة عمليات الضبط والتوقيف والاعتداء على ضباط وأعوان الشرطة القضائية».

وأشارت الشرطة إلى أيداع المشتبه بهما الحجز، وفتح تحقيق أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما تواصل مصالح الأمن الوطني تتبع الحالة الصحية للرضيع الضحية، واستحصال إفادة والدته بشأن خلفيات القضية.

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