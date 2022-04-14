فنان يستعيد روحاً تتفرّد بها مصر

المصدر: القاهرة ■ د.ب.أ

يفتتح بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم، معرض «المولد» للفنان التشكيلي المصري، إبراهيم البريدي، الذي يأخذ زوّاره في رحلة إلى قلب القرية والحارة الشعبية، من خلال 57 لوحة فنية تحمل عبق الموالد الشعبية المصرية. وقال البريدي: «إن المعرض - الذي يقام بقاعة (أوديسي للفنون)، ويستمر حتى 27 الجاري - يستعيد عوالم الموالد الشعبية، والطقوس التي تصاحب احتفالات المصريين بموالد الأولياء والقديسين، ويجول بزوّاره وسط تلك المظاهر، وينقل لهم تلك الروح التي تتفرّد بها مصر». وأشار إلى أن المعرض يقدم صوراً من «الليلة الكبيرة»، ومشاهد شعبية من قلب البيئة والحارة المصرية.

يذكر أن البريدي، هو فنان تشكيلي مصري، حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون، كما حاز عدداً من الجوائز والتكريمات المحلية والعربية والدولية. ونظم وشارك في عشرات المعارض الفنية داخل مصر وعدد من الدول، بينها: إيطاليا، كوريا الجنوبية، تركيا، بلجيكا، وفرنسا، وغيرها.

• 57 لوحة فنية تحمل عبق الموالد الشعبية في المعرض.

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