نجت بمعجزة بعد وفاة كابتن الطائرة

المصدر: موقع الامارات اليوم

أنقذت امرأة تبلغ من العمر 33 عاما حياتها بعد أن تمكنت من السيطرة على قيادة طائرة سياحية كانت تستقلها، بعدما أصيب قائدها بنوبة قلبية خلال الطيران. ونقلت صحيفة «عكاظ» عن «Ouest-France»، أنه بعد 30 دقيقة من الطيران في السماء، أصيب الطيار البالغ من العمر 66 عاما بنوبة قلبية، لتسيطر المرأة على الطائرة ذات المقعدين ومنعت سقوطها على المنازل رغم عدم معرفتها بالقيادة من قبل، وقامت بالمناورة لمنع الطائرة من الهبوط بموقف عام للسيارات، ثم هبطت في منطقة مستنقعات. فتوفي الطيار ولم تصب المرأة بأذى. حيث عثر عليها رجال الإنقاذ وهي في حالة صدمة، ليتم نقلها إلى مستشفى في مدينة لوريان.

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