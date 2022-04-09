حقيقة فيديو ضرب طالب لمعلمه في السعودية

المصدر: موقع الامارات اليوم

أثار مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطالب يضرب شخصاً أمام إحدى مدارس خميس مشيط في السعودية غضب السعوديين ظنا منهم أن المقطع يعبر عن ضرب طالب لمعلمه، وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #طالب_يعتدي_على_معلم. بحسب "العربية نت".

وسارعت "الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير للتأكيد، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تحت عنوان "طالب يعتدي بالضرب على معلم" غير صحيح.

وأوضحت "إدارة تعليم عسير" في بيان، أن "الواقعة تعـود لمشاجرة بين طالبين أمام إحدى مدارس محافظة خميس مشيط بعد انصرافهما من المدرسة بعد ظهر أمس الأول".

وأضافت: أن "إدارة المدرسـة اتخذت الإجراءات اللازمة في حينها، وإنهاء الخلاف القائم، وأخـذ التعهدات اللازمة بحق الطالبين، وتطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بمثـل هـذه الحالات".

وختمت "الإدارة العامة للتعليم بعسير" بأنه تم "اتخاذ الإجراءات النظاميـة فيما يتعلـق بتصويـر الحادثة ونشرها وإثارة الرأي العام وتضليله بمعلومات مخالفة للواقع وغير دقيقة".

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