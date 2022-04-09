بلدة جزائرية تمنع لهو الأطفال بعد صلاة المغرب

المصدر: موقع الامارات اليوم

أتخذت بلدة سرايدي في ولاية عنابة، شرقي الجزائر قرارا غير مسبوق، حيث قررت البلدة الجزائرية منع تجمع وتجوال الأطفال والقصر ابتداء من أذان المغرب دون مرافقة أولياء أمورهم وذلك في الساحات العمومية والشوارع الرئيسية وأماكن التسلية والمقاهي.

وجاء أيضاً في مضمون القرار الذي تناقلته عدد من الصحف الملحية "يمنع منعاً باتاً على القصر إصدار ضجيج والأصوات الصاخبة وإزعاج مواطني البلدة ليلاً"، محملاً المسؤولية الكاملة لأولياء الأطفال والقصر أفعال أبنائهم إذا تبين مخالفة أحكامه.

وجرى تكليف جهاز أمني يتبع وزارة الدفاع الوطني بتنفيذ محتوى هذا القرار.

وأوضحت بلدة سرايدي في بيان وقعه رئيسها نشر في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن سبب القرار هو تدهور النتائج الدراسية وتدنيها في الطورين الابتدائي والمتوسط، وقيام بعض الأطفال بأعمال شغب وتخريب ممتلكات عامة بالساحة العمومية.

وأبرز البيان انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والحبوب المهلوسة بين القصر والتخطيط للهجرة غير الشرعية، وأشار إلى ضرورة الحفاظ على الأمن والسكينة العمومية، والحفاظ على الممتلكات العمومية.

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