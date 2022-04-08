هندي يعود إلى منزله في اليوم التالي لدفنه

المصدر: موقع الامارات اليوم

تصدرت حادثة غريبة في إحدى القرى الهندية منصات التواصل الاجتماعي والصحف المحلية، حيث عاد رجل من سكان ولاية تاميل نادو الهندية إلى منزله في اليوم التالي لجنازته، ودفنه.

وأفاد موقع «كاومودي» المحلي، بأن العامل مورتي البالغ من العمر 55 عاما ذهب إلى مدينة تيروبور لجني قصب السكر. لعدة أيام، لم تتمكن عائلته من الاتصال به، لكن سرعان ما أبلغ أحد أقارب الرجل أنه عُثر عليه ميتا بالقرب من محطة الحافلات. جاء ابن مورتي إلى المكان وتعرف على والده.

وسلمت الشرطة الجثة للأسرة التي دفنت المتوفى. ومع ذلك، عاد العامل إلى المنزل في اليوم التالي.

وقال أحد أقارب مورتي: «لم نصدق أعيننا عندما دخل المنزل. كنا جميعًا في حالة صدمة»، وبدأت الشرطة تحقيقا لمعرفة الهوية الحقيقية للرجل المدفون.

يذكر أن هذه ليست الحالة الأولى من نوعها في الهند، وبحسب«sputnikn»، في نوفمبر 2020، عاد رجل إلى منزله بعد أيام من قيام عائلته بحرق جثته حسبما زُعم. تم تسليم جثة مريض يبلغ من العمر 75 عاما توفي بسبب فيروس كورونا إلى أقاربه، ولكن نظرا لوجودها في كيس بلاستيكي، لم يتمكن أفراد الأسرة من رؤية وجهه. تم حرق جثة الرجل، وبعد بضعة أيام تلقت العائلة اتصالا من المستشفى يطلب منها اصطحاب قريب تماثل للشفاء تماما.

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