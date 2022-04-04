تحطم طائرة تقل شخصين في بحر المانش

المصدر: ليل ■ أ.ف.ب

يجري البحث عن طائرة على متنها شخصان غداة تحطمها في البحر بين فرنسا وبريطانيا، وفق ما ذكرت السلطات الفرنسية.

وذكرت إدارة الشرطة البحرية أن الطائرة، من طراز «بي-28»، أقلعت السبت من ويلسبورن (وسط إنجلترا) إلى منتجع لو توكيه الفرنسي الساحلي ( با-دو-كاليه). وأشارت إدارة الشرطة في منطقة با-دو-كاليه إلى أن الطائرة المسجلة في بريطانيا كانت تحلق مع خمس طائرات ركاب أخرى في إطار رحلة مشتركة.

وقال خفر السواحل البريطانيون إن الطائرة رُصدت آخر مرة في منتصف قناة المانش، جنوب شرق إنجلترا. وجرت عملية بحث فرنسية وبريطانية واسعة السبت بدون جدوى.

واستؤنفت عملية البحث أمس بواسطة مروحية فرنسية وسفينة قاطرة وطائرة بريطانية.

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