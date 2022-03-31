عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة في الحلقة الأولى من مسلسل مارفل Moon Knight

المصدر: موقع الإمارات اليوم

مسلسل "Moon Knight" بمجرد طرح أولى حلقاته خلال الساعات الماضية تصدر الترند في العديد من الدول، كما احتفل الجمهور العربي بشكل خاص بنجاح الحلقة كونها من إخراج المخرج المصري محمد دياب الذي كانت بصمته واضحة ضمن الأحداث.

استعان مخرج العمل في الحلقة الأولى بأغنيتين مصريتين شهيرتين في بعض المشاهد، حيث جاء المشهد الأول الذي يدخل فيه بطل المسلسل أوسكار إسحاق إلى أحد الأماكن، وذلك على موسيقى أغنية "يا خسارة" للنجم الراحل عبد الحليم حافظ.

فيما جاءت خلفية أحد المشاهد الأخرى التي يتحدث فيها البطل مع نفسه؛ أغنية الفنانة القديرة نجاة الصغيرة "بحلم معاك" والتي ناسبت المشهد تمامًا، وباتت حديث الجمهور في الوطن العربي.

وعبر عدد كبير من متابعي المسلسل عن مدى إعجابهم بطريقة توظيف الأغنيتين الشهيرتين مع الأحداث في الحلقة الأولى، كما عبروا عن إعجابهم بالحلقة الأولى بشكل عام وتمنوا أن تسير باقي حلقات المسلسل بنفس الطريقة المميزة.

من جانبه أعاد الموسيقار المصري هشام نزيه نشر الموسيقى التصويرية التي وضعها لمسلسل "Moon Knight"، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة بانستجرام، ونال تفاعل قطاع كبير من جمهوره الذي تمنى له النجاح في مشواره الجديد في الأعمال العالمية.

الجدير بالذكر أن مسلسل "Moon Knight" يتكون من 6 حلقات وهو من تأليف جيريمي سلاتر، وبطولة إيثان هوك في دور الدكتور آرثر هارو وأوسكار إسحاق ومي كالاماوي، وقام بإخراج الحلقات المخرج المصري محمد دياب وهو أول مشروع من إنتاج شركة مارفل لمخرج عربي، وذلك بالإضافة إلى جاستن بنسون وآرون مورهيد، اللذان انضما إلى المسلسل في يناير 2021 لإخراج حلقتين.

ويظهر أوسكار إسحاق لأول مرة في عالم مارفل السينمائي بشخصية ستيفين جرانت أو مارك سبيكتور المعروف أيضًا بفارس القمر، وهو بطل خارق غامض يعاني من اضطراب الهوية الانفصامي ولديه شخصيات وهويات متعددة، وبجانب الصعوبات التي يواجهها في حياته كبطل خارق، فإنه يجد نفسه متورطًا كذلك في بعض التقاليد التي تحيط بمصر القديمة .

وحصلت الحلقة الأولى حاليًا على تصنيف 9.1 / 10 على IMDb مما يجعلها الحلقة الأولى الأعلى تصنيفًا من بين جميع عروض MCU Disney + التي تم إصدارها حتى الآن.

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