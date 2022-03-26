توقيف قاتل الام اللبنانية وبناتها..شريكه بالجريمة البشعة هارب

المصدر: موقع الامارات اليوم

أوقفت مديرية المخابرات في بلدة أنصار اللبنانية المواطن جميل فياض المتهم في عملية خطف المواطنة وقتل باسمة عباس وبناتها ريما، وتالا، ومنال.

وافضت سلسلة تحقيقات اجريت مع الموقوف الى اعترافه انه قام بعملية الخطف بمشاركة سوري هارب، وانهما نقلا الفتيات المخطوفات ووالدتهن الى مغارة تقع في خراج البلدة المذكورة حيث تمت جريمة قتلهن.

وبعد الكشف على المكان من قبل دورية من المديرية وفريق من الأدلة الجنائية في الجيش تم العثور على الجثث الأربع حيث نُقلت الى احدى المستشفيات لاستكمال الفحوصات المخبرية اللازمة. بحسب موقع " الجديد".

وتتواصل التحقيقات لكشف كامل ملابسات الجريمة بإشراف القضاء المختص وتتم المتابعة لتوقيف السوري المتورط.

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