فنانة مصرية : بتشتم عشان بنتي محجبة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قالت الفنانة صفاء جلال، إنها تتعرض للكثير من الانتقادات من رواد مواقع السوشيال ميديا؛ بسبب ارتداء ابنتها للحجاب، وتوجيه الكثير النقد اللاذع لها.

وأكدت الفنانة صفاء جلال، أنها تستاء بشدة من التعليقات غير المناسبة، رغم أن هذا الأمر شخصي، مشيرة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مكانًا للانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها النجوم.

وتابعت صفاء جلال: إحنا بقينا في مجتمع متوحش، مبحبش أتواجد وخلاص، السوشيال ميديا بقت مرعبة، الناس قاعدة وراء الشاشة عشان تشتم، ناس بتشتمني عشان بنتي محجبة وأنا مش محجبة، وفي ناس تانية بتشتمني؛ لأني حجبتها أساسًا، ولكن في جميع الأحوال، مش هقدر أرضي كل الناس، بحسب «القاهرة 24».

وأوضحت الفنانة صفاء جلال، أن ابنتها الكبرى لم تستكمل مشوارها في عالم التمثيل؛ بعدما شاركت في بعض الأعمال، لافتة إلى أنها لم تحب مجال التمثيل وارتدت الحجاب؛ ولذلك اعتزلت.

وأشارت إلى أن ابنتها الصغرى تعشق المجال الفني، وتحلم أن تكون فنانة كبيرة.

وأضافت صفاء جلال، أنها تشارك في مسلسل ملف سري، مع الفنان هاني سلامة، وعديد من نجوم الفن، كضيفة شرف، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2022، إلى جانب مشاركتها في مسلسل ورق التوت، عقب رمضان، وأيضًا شاركت في مسلسل أيام.

وبينت الفنانة صفاء جلال، حبها الشديد للحيوانات الأليفة، كما أنها تحرص على الرفق بالحيوانات، لكنها لا تسعى لتربيتهم حتى لا تتحمل المسؤولية الكبيرة الناتجة عنها بالرغم من حبها لهم.

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