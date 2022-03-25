مطـــعـــــم مـــوهــــالا

المصدر: الإمارات اليوم

استعدوا للاستمتاع بقائمة طعام جديدة يقدمها المطعم الهندي موهالا الذي نشأ في الإمارات وحاز على عدة جوائز، إذ انطلقت القائمة الجديدة في يناير 2022. يقع المطعم في قلب حي دبي للتصميم بأجوائه العصرية الحديثة ليأخذ زواره في رحلة خاصة لاستكشاف مأكولات الشارع الهندي وأشهى الأطعمة وأطيبها من مختلف المناطق في الهند. يتخصص مطعم موهالا في تقديم النكهات الهندية الأصلية ويزين أطباقه بالألوان النابضة بالحياة، كما يشتهر باهتمامه الخاص بالتفاصيل واقتنائه لمجموعات مميزة من الأواني الفخارية وكل ذلك وسط أجواء ممتعة مليئة بالموسيقى الحية الإيقاعية.

تعني كلمة موهالا «الحي الذي أعيش فيه» أو «مجتمعي» وتحمل هذا المعنى في العديد من اللغات والثقافات مثل الهندية والأردية والعربية والفارسية والتركية والأوزبكية، ويذكرنا موهالا بالأحياء الهندية العريقة وثقافتها. يدعوكم مطعم موهالا للاستمتاع بأطعمة جديدة من نوعها من المناطق الريفية في الهند، لتعريف الجميع بالمأكولات غير المتعارف عليها وثقافة الطهي الغنية في الهند.

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