انتحار رجل في عمر الـ88 بمحبسه بعد اتهامه باغتصاب قاصر

المصدر: إعداد: سمير سعيد

قالت الشرطة الهندية، أول من أمس، إن رجلاً يبلغ من العمر 88 عاما انتحر بعد اتهامه باغتصاب فتاة قاصر في الحي الذي يسكن فيه.

ولم يتم العثور على رسالة انتحار، فيما لم تتهم عائلته أي أحد.

ووفقًا للشرطة، تم تسجيل دعوى ضد لال سينغ يوم الأربعاء الماضي تتهمه بالاغتصاب، لينتحر ظهر اليوم التالي، حيث تم العثور على جثته معلقة في محبسه.

وطبقاً للشكوى التي قدمتها والدة الفتاة، فإن الابنة أخبرتها أن الرجل استدرجها بالقهوة ثم اغتصبها، وأضافت "لقد صدمت عندما أخبرتني ابنتي أنه كان يتحرش بها منذ عدة أيام. قالت لي أيضا إنه هددها بالقتل إذا أخبرت أحدا بذلك، لكن عندما أخبرتني ابنتي، توجهت إلى الشرطة".

وقال أحد ضباط الشرطةأن "السبب الحقيقي وراء الانتحار غير واضح حتى الآن، حيث لم يتم العثور على رسالة انتحار في غرفة الجاني"، وأضاف أن هناك تكهنات بأنه انتحر لأنه تم حجزه بتهمة الاغتصاب.

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