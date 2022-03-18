الفنان العراقي كاظم الساهر ينعى زوجته السابقة

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

نعى الفنان العراقي كاظم الساهر، مساء الجمعة، زوجته السابقة عروبة الساهر والدة نجليه وسام وعمر.
وأعلن الفنان العراقي عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر" أنه تقرر تأجيل حفلاته في أمريكا وكندا إلى موعد آخر، نظراً لهذا الظرف.
والفقيدة ابنة عم الفنان العراقي كاظم الساهر وارتبط بها عندما كان يبلغ من العمر 19 عاماً، وانفصلا بعد 3 سنوات فقط من الزواج بعد أن أنجبا وسام وعمر.

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