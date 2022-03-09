إرسل اسمك مجانا حول القمر... «ناسا» تتولى المهمة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أفاد موقع "إنسايدر" العلمي بأن وكالة "ناسا" الفضائية الأميركية أعلنت أنها سترسل أسماء الأشخاص على محرك أقراص محمول (فلاش درايف) على متن مهمة "أرتميس الأول" المقبلة بشكل مجاني.



وحسب الموقع، سيتم الإطلاق التاريخي لمهمة "أرتميس الأول" بمركز كينيدي للفضاء التابع للوكالة في فلوريدا، ولم يتم تحديد موعد محدد للرحلة حتى الآن. لكن من المتوقع أن تتم "في موعد لا يتجاوز شهر مارس (آذار) الحالي".



وفي هذا الاطار، نوهت الوكالة الأميركية في بيان لها بأن رحلة "أرتميس الأول" تمهد الطريق نحو هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على القمر... وفي حال التسجيل لإرسال اسمك مع مهمة القمر المقبلة فستتمكن من الوصول إلى بطاقة صعود افتراضية تتضمن اسمك وتفاصيل الرحلة، كما ستحصل على رمز الاستجابة السريعة (QR) الذي يتيح لك الانضمام إلى إطلاق ناسا كضيف افتراضي".



جدير بالذكر، أن رحلة "أرتميس الأول" ستكون الأولى في سلسلة من المهمات المتزايدة التعقيد لبناء وجود بشري طويل الأمد على القمر لعقود قادمة.

وبإمكان الأشخاص تسجيل أسمائهم بموقع "ناسا" الرسمي لمهمة "أرتميس"؛ إذ يجب إدخال الاسم ورقم تعريف شخصي مخصص من 4 إلى 7 أرقام؛ الذي سينشئ بطاقة الصعود الافتراضي إلى الرحلة.

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