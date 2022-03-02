عريس غاضب يصفع عروسه خلال حفل الزفاف وسط صدمة الحاضرين.. فيديو

المصدر: إعداد: سمير سعيد

في هذه الأيام ، تنتشر مقاطع فيديو الزفاف على الإنترنت بسبب محتواها المضحك والدرامي الذي يسلي الناس أحياناً وقد يدهشهم ويصدمهم أحياناً أخرى.

فليست كل حفلات الزفاف ممتعة خاصة عندما لا يتفاهم العروس والعريس مع بعضهما البعض. في أحد مقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع ، لا يبدو الزوجان سعداء بالتأكيد لأنهما يتشاجران مع بعضهما البعض خلال حفل الزفاف.

ويظهر في الفيديو العروسان يقفان أمام بعضهما البعض على منصة الزفاف مع أقاربهما. العريس الذي لا يبدو سعيدًا على الإطلاق، يطعم العروس حلويات، لكنها تدير وجهها بعيدًا. ينزعج العريس من هذا ويلقي عليها الحلوى.

في هذه الأثناء ، تغضب العروس أيضًا ، فتلتقط الحلوى وترميها على العريس، الذي تنتابه ثورة غضب لدرجة أنه بدأ بصفع العروس حيث صُدم حضور الحفل بالمشهد بين العروسين.

سارع نشطاء رواد التواصل الإجتماعي إلى افتراض أنه يبدو أن الزواج جاء بشكل غير طبيعي ومن دون انسجام أو تفاهم بين الزوجين، وأن زواجهما لن يستمر طويلاً إذا كانا يتشاجران بالفعل في يوم زفافهما.

في غضون ذلك، وجد الكثيرون مقطع الفيديو مضحكًا وصبوا ضحكاتًا تعبيرية في قسم التعليقات. وشكك آخرون في دوافع السلوك العنيف للرجل تجاه زوجته المستقبلية.

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