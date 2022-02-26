مصر: عصابة نساء متخصصة بسرقة بطاقات البنوك

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حبست النيابة المصرية عصابة نسائية 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية سرقة بطاقات مصرفية في العاصمة القاهرة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط عصابة بالقاهرة تخصص نشاطها الإجرامي فى سرقة "الفيزا كارد" بأسلوب "المغافلة".

وبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات أنها حال قيامها بسحب مبلغ مالي من صراف آلي، فوجئت بقيام إحدى السيدات بإيهامها بوجود غرامة مالية عليها لعدم ارتدائها الكمامة ومطالبتها بإعادة وضع الفيزا كارد مرة أخرى داخل ماكينة الصراف الآلى للتأكد.

وأضافت حسب موقع "صدى البلد" المصري أنها اكتشفت عقب ذلك قيام المتهمة بمغافلتها واستبدال بطاقتها بأخرى مجهولة المصدر والاستيلاء على مبلغ مالي من حسابها البنكي.

وبالتحري وجمع المعلومات توصلت قوات الأمن إلى 3 سيدات تم ضبطهن وبحوزتهن مبلغ مالي و8 بطاقات بنكية.

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