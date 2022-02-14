لحظات مرعبة لمدرب طيران معلق في الهواء «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

وثق مقطع فيديو، لحظات مرعبة لمدرب طيران شراعي وهو معلق على طائرة شراعية في الهواء دون حزام أمان.

وعاش مدرب للطيران الشراعي دقائق من الرعب بعد الطيران لعدة أمتار في الهواء دون أن يكون محصنا بأي نوع من إجراءات السلامة، ويعود السبب في ذلك إلى أن المدرب لم يطلق المعدات في الوقت المناسب أثناء التحضير لرحلة اثنين من هواة هذا الطيران.

وفي مقطع الفيديو الذي انتشر على منصة «تويتر»، يمكن رؤية طائرة شراعية وطيارين بكل معدات السلامة الخاصة بهما ومستعدين للطيران، حيث كان مدرب الطيران الشراعي يساعدهما في التحضير للإقلاع في تلال منطقة بوينتي ألتو في تشيلي.

ومع ذلك، لم يتمكن المدرب من التجهيز في الوقت المحدد، وبسبب هبوب رياح قوية، طار الثلاثي في الهواء.

🔴#AhoraGuayacanFM | Minutos de terror vive instructor de parapente tras volar varios metros por los aires sin ningún tipo de seguridad en los cerros de la comuna de Puente Alto, esto tras no soltar a tiempo el equipo cuando preparaba el vuelo de un compañero pic.twitter.com/B4JwSMBJD1 — Guayacán FM (@guayacanfmcl) February 7, 2022

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