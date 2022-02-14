فيديو مؤثر لكلب وفي ينتظر مالكه خارج المستشفى رغم وفاته قبل عام ونصف

المصدر: إعداد: سمير سعيد

في فيديو مؤثر انتشر في روسيا وبدأت قصته تصل للصحافة العالمية، كلب ينتظر خارج مستشفى في سيبيريا، فيما يعتقد الموظفون في المستشفى أن مالكه قد مات قبل عام ونصف.

وقال حارس الأمن فلاديمير شوشكين: "أعمل هنا منذ نوفمبر 2020 ، وكان هذا الكلب هنا في ذلك الوقت"، مضيفًا أن الناس يطعمون الكلب و"يعود بعظمة في فمه".

ويعالج مستشفى Podgorbunsky للرعاية الطارئة في كيميروفو، في روسيا ، مرضى كورونا.

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