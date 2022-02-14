رد صادم من مبروك عطية على مخرج مصري: "مش مضطر مراتك تتباس" (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

وجه الدكتور مبروك عطية، رداً صادماً للمخرج المصري هادي الباجوري زوج الفنانة ياسمين رئيس، بعد تصريحات الثاني الأخيرة التي أثارت جدلًا كبيرًا، بشأن عدم اعتراضه على تقبيل زوجته خلال الأعمال الفنية، إذ يرى أنها تعد جزءًا أساسيًا من سيناريو العمل، قائلًا: «ماعنديش مشكلة زوجتي تعمل مشهد رومانسي في أعمالها، ومقدرش أقول غير كدة لأني بعمل مشاهد رومانسية وإزاي هقولها لا؟ هتقولي أنت منافق".

وفي بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال الدكتور مبروك عطية، إن الزوجة عليها طاعة زوجها في الحلال شرعًا، لكن لا طاعة له عليها فيما يغضب الله، معقبًا: "ربنا بيقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والبوس اللي في السينما زي البوس اللي في الحقيقة مفيهوش تمثيل، وبعدين أنت مش مضطر أوي أو مزنوق إنك تعمل مشهد فيه بوس".

وأضاف عطية، في حديثه الموجه للمخرج هادي الباجوري: "لا يشفع لك عند الله ولا يجوز إنها تسمع كلامك، الممثلة دي زي أي حد حي، النفس بتاعها بيطلع بإذن ربنا، صاحب الإذن ربنا مش الزوج".

وعقب مبروك عطية، مستنكرًا حديث هادي الباجوري: "بتقول ماعندكش مانع، ربنا عنده مانع".

وأثار المخرج هادي الباجوري الجدل، خلال استضافته في برنامج "كلام الناس"، مع الإعلامية ياسمين عز، الذي يُعرض على قناة "إم بي سي مصر"، عندما صرح بأنه لا يمانع من تواجد مشاهد رومانسية بها قبلات حتى وإن كانت تخص زوجته الفنانة، لافتًا إلى أن القبلات تأتي ضمن سيناريو العمل، وتعد شيئًا أساسيًا به: "ممكن يتعرض على ياسمين رئيس مشهد رومانسي وهي ترفض، هي حرة".

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