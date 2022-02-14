مخرج مصري يثير الجدل: معنديش مشكلة تمثل مراتي مشاهد رومانسية بها قبلات (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أثار المخرج المصري هادي الباجوري، الجدل، وذلك عقب تصريحاته في برنامج "كلام الناس"، مع الإعلامية ياسمين عز، الذي يُعرض على قناة "إم بي سي مصر" بعد عرض فيلمه "قمر 14"، وحديثه بشأن مشهد القبلة بين الفنان خالد النبوي وشيرين رضا خلال أحداث العمل، موضحًا أن الفيلم لاقى تشجيعًا كبيرًا وتصفيقًا حادًا من قبل الحاضرين في العرض الخاص به.

وقال الباجوري، إنه لا يمانع من تواجد مشاهد رومانسية بها قبلات حتى وإن كانت تخص زوجته الفنانة، لافتًا إلى أن القبلات تأتي ضمن سيناريو العمل، وتعد شيئًا أساسيًا به: "ماعنديش مشكلة زوجتي تعمل مشهد رومانسي في أعمالها، ومقدرش أقول غير كدة لأني بعمل مشاهد رومانسية وإزاي هقولها لا؟ هتقولي أنت منافق".

وأضاف المخرج، خلال تصريحاته، أن لكل شخص هويته الخاصة: "ممكن يتعرض على ياسمين رئيس مشهد رومانسي وهي ترفض، هي حرة".

ولفت المخرج هادي الباجوري، إلى أنه يشعر بالسعادة بتلقيبه من بعض الأشخاص بـ"زوج الممثلة"، كون أن ياسمين رئيس لها شهرتها الواسعة بين جمهورها، "بيقولوا عليّا جوز الممثلة، في أوقات أبقى ماشي في حتة والناس عارفة وشي بس مش عارفين اسمي، فيقولولي مش حضرتك جوز ياسمين رئيس؟، فرد وأقول أيوه، وبتبسط أكيد، ما هي مراتي مشهورة".

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