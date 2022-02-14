شواطئ دبي مقصد سكانها وزوارها ووجهة عالمية لمحبي الرياضات المائية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تُشكّل الشواطئ عوامل جذب سياحية مهمة، وتعد من أكثر «وجهات دبي» إقبالاً على مدار العام، بما توفره من أجواء مميزة، ومرافق عالمية، تجعل منها مقصداً مفضلاً، سواء للقاطنين في دبي أو زوارها من مختلف إمارات الدولة، وبالتأكيد السياح الذين لا ينقطع تدفقهم عليها من كل أنحاء العالم، للاستمتاع بأجوائها الشتوية الدافئة، ومياهها الزرقاء، ورمالها الذهبية، إضافة إلى ما اشتهرت به شواطئ دبي عالمياً كوجهة مثالية لعشاق الرياضات المائية، بما تتسم به من مميزات تناسب إقامة واستضافة شتى أنواع الفعاليات الرياضية المائية، مدعومة في ذلك ببنية تحتية وقطاعات خدمية متنوعة تثري تجربة ريادة شواطئ دبي، وتحقيق أعلى مستويات السعادة لزوارها.

وتتمتع كل نقطة على طول الخط الساحلي الممتد على أكثر من 50 كيلومتراً من ساحل دبي بمميزات فريدة، تمكن مرتاديها من الإبحار وقت الغروب، أو القيام بجولة على متن الدراجات المائية، أو تجربة إحدى الرياضات المائية، بينما تثري الشواطئ العامة تجربة روادها بمناطق مخصصة للياقة البدينة، وأماكن للجري، ومسارات للدراجات، وممرات خاصة لأصحاب الهمم وكبار السن، مع توفير كل عوامل الأمان عبر طواقم إنقاذ مدربة توجد على الشواطئ من شروق الشمس إلى غروبها.

ويُمثل «ذا بيتش» في جميرا بيتش ريزيدنس، أحد الشواطئ الرملية الشهيرة على سواحل دبي، بما يحيط به من مطاعم ومحال تجارية وأسواق، إضافة إلى مركز تسوق وسينما في الهواء الطلق، حيث يعد مكاناً مفضلاً للعائلات، بما يتضمنه من رياضات مائية، وتجربة القوارب المطاطية الترفيهية، وغيرها من الأنشطة والتجارب المثالية لقضاء العطلات، وتعد زيارة الحديقة المائية «دبي أكوا بارك»، التي تقع قبالة الشاطئ مباشرةً، فرصة سانحة للزوار للاستمتاع بالكثير من الأنشطة في أجواء آمنة تناسب الجميع. ويستقطب «كايت بيتش» ممارسي رياضة التزلج بالطائرات الورقية، الذين جعلوا منه مكاناً لتجمعهم للاستمتاع برياضتهم المفضلة، في حين يُمكن للزوار الاستمتاع بلعب الكرة الطائرة الشاطئية، أو ممارسة رياضة التجديف على الألواح المائية، وركوب الزوارق، كما يضم «كايت بيتش» الكثير من الأنشطة الشاطئية، وأماكن التزلج، ومنطقة مناسبة للأطفال، إضافة إلى باقة متنوعة من المطاعم العالمية التي تقدم أشهى المأكولات، وتناسب كل الأذواق.

ويُعد شاطئ «لا مير» من أكثر الوجهات البحرية زيارة في دبي، بما يضمه من مراكز ترفيهية وقائمة لا حصر لها من المطاعم والمقاهي، ومتاجر التجزئة المميزة، إضافة إلى أحدث حدائق مائية في دبي «لاجونا ووتربارك». كما يتيح «لامير» الاختيار من بين مجموعة من الرياضات المائية، بما في ذلك ركوب الأمواج بالألواح الشراعية، والتزلج على الماء، والتجديف بالكاياك.

وتضم «حديقة الممزر» خمسة شواطئ منفصلة، وتم تزويدها بالعديد من المميزات التي تجعل من الزيارة تجربة مشوقة ونموذجية للعائلات والأصدقاء، بما في ذلك مناطق الشواء، والأماكن المفتوحة للعب، إضافة إلى أحواض داخلية للسباحة، ومسطحات خضراء شاسعة، إضافة إلى كونها مكاناً رائعاً لركوب الدراجات المائية. وتتوافر في الحديقة العديد من المرافق والخدمات التي تجعل من الزيارة متعة حقيقية للعائلة، من منافذ بيع المأكولات الخفيفة ومستلزمات الشاطئ.

وإلى جوار حديقة الممزر، يوجد شاطئ خور الممزر على امتداد أكثر من 3.5 كيلومترات، المخصص للسباحة بعيداً عن الرياضات البحرية.

ويعتبر شاطئ «جميرا 1» أكثر الشواطئ هدوءاً ووجهة للزوار وسكان المنطقة، بما يوفره لهم من فرصة لممارسة رياضة الجري بمضمار يمتد بطول 1350 متراً، أما شاطئ جميرا 2 فيضم مناطق لألعاب الأطفال، ومجالس شاطئية، ويوفر شاطئ جميرا 3، بامتداد نحو كيلومترين، ملاعب رملية لكرة قدم الشاطئية، وكرة الطائرة الشاطئية، ومناطق ركوب الأمواج، ومضماراً للجري، ومناطق للياقة، كما يتميز شاطئ جميرا 3 بوجود «منصة السعادة» بطول 125 متراً، التي تتيح لمرتاديها مشاهدة الغروب، وممارسة الصيد.

ويتيح شاطئ أم سقيم 1 لمرتاديه ممارسة السباحة، ومناطق مخصصة لركوب الأمواج، كما يعتبر الشاطئ الوحيد الذي يخصص منطقة للسباحة الليلية، حيث يُسمح لزواره بالسباحة بعد غروب الشمس وحتى منتصف الليل، نظراً لتزويد الشاطئ بساريات من الإضاءة الذكية، وخدمة الإنقاذ البحري حتى منتصف الليل، كما يستقبل شاطئ أم سقيم 2 زواره على مدار أيام الأسبوع، موفراً خدماته الشاطئية حتى غروب الشمس، بينما يوفر شاطئ جبل علي، إضافة إلى خدماته الاعتيادية كشاطئ مفتوح، خدمة التخييم بالكرفانات ضمن أجواء آمنة للسباحة، وممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

وتشتهر دبي بشواطئها الرملية الناعمة، ومياهها الصافية، التي تشكل عنصر جذب مهماً للزوار، سواء من داخل الدولة أو خارجها، لتكون بذلك من أبرز مقومات الجذب السياحي في الإمارة.

منتجعات شاطئية

تحتضن شواطئ دبي العديد من المنتجعات، التي تسمح للمقيمين في الفنادق الشاطئية أو القادمين لقضاء يوم على شواطئها، الاستفادة من الخدمات المتميزة التي تقدمها هذه المنتجعات. ومن بين أهم تلك المنتجعات مجموعة فنادق ومنتجعات جميرا، التي تشمل فنادق «القصر» و«النسيم»، و«ميناء السلام»، و«جميرا بيتش» و«زعبيل سراي»، والأيقونة المعمارية الفريدة «برج العرب»، وهي تتسم جميعها بأعلى مستويات الفخامة، وتتيح فرصة الاستمتاع بالشواطئ الرملية الساحرة، والمساحات الخضراء الكبيرة، وأحواض السباحة.

• «لا مير» أكثر الوجهات البحرية زيارة في دبي، بما يحتويه من مراكز ترفيهية ومطاعم عالمية.

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