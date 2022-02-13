بعد انتشار فيديو سطو مسلح وإصابة المنفذ بالخطأ.. مصدر أمني أردني يكشف الحقيقة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف مصدر أمني أردني حقيقة مقطع فيديو متداول لمحاولة سطو مسلح على أحد المحال التجارية أسفرت عن إصابة منفذ العملية بعيار ناري في قدمه بالخطأ، قال البعض إنه وقع في الأردن.

وأشار مصدر أمني إلى أن "الفيديو المتداول داخل محل تجاري ليس في الأردن وأن كل ما ينشر حول ذلك غير صحيح"، مؤكدا أن "الحادثة وقعت في إحدى الدول الأجنبية"، وفق وكالة "عمون".

وفي حديثه للوكالة، أهاب المصدر بالمواطنين "عدم تداول او إعادة نشر أية فيديوهات أو أخبار دون التأكد والتوثق منها، لكي لا يتم التعرض للمساءلة القانونية أو المساهمة بنشر الإشاعات والاخبار المغلوطة".

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