حسابات فلكية: قريباً سنشهد "شهر رمضان" مرتين في العام الواحد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يستقبل المسلمون شهر رمضان المبارك في جميع أنحاء العالم، عادة مرة واحدة بالعام، لكن الحسابات الفلكية تشير إلى إمكانية تكرار شهر رمضان مرتين في العام الميلادي الواحد.

متى سيأتي شهر رمضان مرتين في عام واحد؟

وفقا للتقويم الميلادي، والحسابات الفلكية، فإن عام 2030 سيشهد حدثا لا يتكرر كثيرا وهو استقبال شهر رمضان مرتين، حيث سيأتي مع بداية عام 2030، وتحديدا في يوم 5 يناير، ويوافق العام الهجري 1451، ثم يأتي شهر رمضان في نفس العام الميلادي 2030، مرة ثانية يوم 26 ديسمبر، حيث يوافق العام الهجري 1452

وبهذا ستتجاوز أيام الصيام في عام 2030 الـ30 يوما، حيث سيصوم المسلمون 36 يوما في عام واحد.

وسنتعرف في السطور التالية على سبب تكرار شهر رمضان مرتين في بعض الأعوام:

الفرق بين السنة القمرية (الهجرية) والسنة الميلادية

السنة القمرية هي السنة التي تعتمد على مراحل القمر، ويبلغ مجموع أيامها المكونة من 12 شهرًا ما يصل إلى 354 يومًا تقريبًا، هذا يعني أن مجموع أيام السنة القمرية أقل بـ 11 يوم من مجموع أيام السنة الميلادية في التقويم الغريغوري المتبع في العالم والتي تبلغ 365 يومًا، لذلك، يتحرك التقويم القمري الإسلامي إلى الوراء ما يقرب من 11 يومًا كل عام مقارنة بالتقويم الغريغوري العادي

وبسبب الفارق بين مجموع أيام السنة القمرية والميلادية، يتحرك اليوم الأول من شهر رمضان، وهو الشهر التاسع في السنة القمرة (التقويم الهجري)، للخلف بحوالي 11 يومًا كل عام، وهذا يفسر سبب أننا نصوم في فصول مختلفة، فقد نصوم في الشتاء في أحد الأعوام، وفي الصيف في عام آخر. وتتجدد دورة شهر رمضان كل 33 عاما.

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