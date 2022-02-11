كاميرا ترصد سائق يشرب الخمور و"يلف" سيجارة ويرسل رسائل نصية خلال القيادة.. فيديو

المصدر: إعداد: سمير سعيد

حُكم على سائق بريطاني ، تسبب في حادث خطير أثناء قيادة سيارة فان، بالسجن 16 شهرًا. قبل وقوع الحادث بدقائق فقط، تم تصوير الرجل وهو يشرب من زجاجة شمبانيا ويدحرج سيجارة ، ثم يكتب على هاتفه الخلوي.

وتم القبض على ماسون كوجيل البالغ من العمر 27 عامًا، بعد أن وثقت كاميرا المراقبة، المثبتة في الشاحنة، لقطات فيديو وهو يفتح زجاجة من الشمبانيا أثناء سفره على طول الطريق السريع بالقرب من إنجليتون، شمال يوركشاير، في 7 يونيو من العام الماضي.

كما تم تصوير السائق - الذي كان يعمل في شركة توصيل بطاطس - وهو "يلف" سيجارة ، ثم أرسل رسائل هاتفية بكلتا يديه، بينما كانت سيارات عدة تسير في الاتجاه المعاكس.

لم ينتبه سائق الشاحنة للطريق وارتبك بسبب الكحول، ولم يلاحظ في الوقت المناسب السيارة التي أمامه، والتي كان فيها ثلاثة أطفال، والتي توقفت عند إشارة المرور، مما أدى إلى اصطدامها بشدة.

لم يصب أحد بجروح خطيرة، ونجا الأطفال الثلاثة بأعجوبة، لكن السيارة أصيبت بأضرار بالغة.

في المحاكمة، أقر ماسون كوجيل، بأنه مذنب بشرب الخمور والمخدرات وحُكم عليه بالسجن 16 شهرًا مع حظر لمدة 32 شهرًا على القيادة.

من أجل الحصول على رخصة قيادته مرة أخرى، سيتعين على الشاب البريطاني الخضوع للامتحان مرة أخرى، كما كتبت صحيفة "ذا صن".

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