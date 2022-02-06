والد الطفل ريان يحذر من محاولات استغلال قضية ابنه على "السوشيال ميديا"

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

حذّر خالد أورام، والد #الطفل_ريان الذي أشغلت قضيته الرأي العام العربي والعالمي أخيراً، بعد أن علق في بئر عميق لمدة خمسة أيام وتوفي أمس، مما أسماها "محاولات استغلال" يقوم بها البعض على شبكات التواصل الاجتماعي لجمع الأموال.

وقال والد الطفل في مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل: أنشأوا حسابات باسمي على "فيسبوك" ليحصلوا على المال من الناس، استغلوني وأنا ابني تحت الأرض".

وأضاف والد الطفل: "لا يمكن أن يكون للمحتال ضمير أبدا، والاحتيال عبر الإنترنت على وجه الخصوص يمثل عالم موحش".

وأشاد خالد أورام بالدعم والتضامن الكبيرين الذي تلقته عائلته العالم أجمع، مؤكدا أن هذا الدعم أثلج قلبه وزوجته وسيمة، التي لم تذق النوم منذ سقوط نجلهما في البئر.

وشكل إعلان وفاة الطفل ريان، خمسة أعوام، بعد إخراجه من البئر الذي سقط فيه، صدمة كبيرة لمتابعي قضيته على مدار الخمسة أيام الماضية، وتفاعل الملايين حول العالم مع قضيته التي كان متابعوها يأملون أن تنهي بإنقاذ حياة الطفل.

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