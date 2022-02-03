رمى بنفسه وبابنته من الشرفة لينقذها من الحريق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شهدت منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة في مصر قبل يومين فاجعة أليمة راح ضحيتها ثلاثيني وابنته .

وفي التفاصيل خرجت زوجة الرجل من المنزل لشراء احتياجاتها وبرفقتها طفلاهما "ولدان" وتركت ابنتها صاحبة الخمس سنوات مع والدها.

وبعد فترة وجيزة اشتعلت النيران في المنزل ولم يتمكن أحد من الجيران إنقاذه وابنته ما دعاه لرميها من الشرفة، الأمر الذي أدى إلى إصابتها في دماغها وبعدها ألقى الأب بنفسه هربا من النيران ليلقى حتفه على الفور.

وبحسب الشهود، حملت سيارة إسعاف أحد المستشفيات في المنطقة جثة الأب بعد وصول الشرطة والنيابة العامة، إلى مستشفى الهرم العام لإجراء اللازم وتحديد سبب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن، كما نُقلت ابنته لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبعد وصول الزوجة إلى موقع الحادث ومعرفة ما حصل لعائلتها أصيبت بـ"حالة هستيرية".

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