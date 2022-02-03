سوري يثأر لشقيقه بعد 8 سنوات من مقتله

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ألقت وزارة الداخلية السورية القبض على قاتل أطلق ست رصاصات وسط العاصمة دمشق، ما أدى إلى مقتل شاب وحاول الفرار.

وقالت "الداخلية السورية" إن دورية من قسم شرطة المرجة توجهت إلى مكان قرب جسر "فكتوريا" وسط دمشق، بعد سماع صوت إطلاق نار.

وبحسب المعلومات الأولية فإن القاتل اعترف بإطلاق 6 عيارات من مسدسه الحربي على المغدور، وقال إن دافعه هو الثأر لمقتل شقيقه الذي قتل عام 2014.

وأضافت أن الدورية وجدت الشاب مقتولا بعد إصابته بعدة عيارات نارية، وأنها قبضت على القاتل أثناء محاولته الفرار.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة.





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