إيران: لبؤة تقتل حارسها وتهرب مع "أسد" !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

هاجمت لبؤة حارس حديقة حيوانات وسط إيران، ما تسبّب بمصرعه، قبل أن تلوذ بالفرار، مؤقتاً، برفقة أسد توجد معه في القفص ذاته، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وبين موقع «إيريب نيوز» أن «اللبؤة الموجودة في الحديقة منذ أعوام، تمكنت من فتح باب القفص والخروج عبره، قبل أن تهاجم الحارس البالغ من العمر 40 عاماً، الذي كان يحضر لهما الطعام»، الأحد.

وأوضح أنه على إثر ذلك «تمكّن الحيوانان من الهروب» من قفصهما في حديقة حيوانات آراك، على مسافة 200 كلم من طهران.

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