أسد يأكل موظفا في حديقة للحيوانات

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

باغت أسد إستطاع الخروج من قفصه وانقض على موظف في حديقة حيوان أراك غربي إيران، اليوم الأحد، وقتله، ونداولت منصات التواصل الاجتماعي انباء على ان الاسد ألتهم الموظف.

وقال رئيس حديقة حيوانات أراك عن الحادث، رضا حجشمار، للوكالة الإيرانية للأنباء: «للأسف خرج الأسد من قفصه ظهر اليوم، في هذه الأثناء فقد أحد العاملين في الحديقة حياته بسبب هجوم الأسد».

وأضاف: «الخبر الذي انتشر في الفضاء الإلكتروني في الساعات الماضية عن هروب أسد غير صحيح، لأن هذا الأسد موجود حاليًا في منطقة محمية أراك للحياة البرية».

وقال حجشمار: «أنباء إضافية عن الحادثة وأسبابها ستُعرض على وسائل الإعلام والأهالي قريباً وفي الوقت المناسب».

وقال سيد مهدي ميردافودي، مدير العلاقات العامة في بلدية أراك غربي البلاد، لنفس المصدر: «تعرض رجل يبلغ من العمر 38 عامًا للهجوم من قبل الأسود أثناء إطعام الأسود وفقد حياته للأسف».

وأضاف: «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل حديقة الحيوان، والآن تتمركز قوات الشرطة والبلدية في الموقع، ونطلب من المواطنين عدم الاقتراب من الحديقة في الوقت الراهن».

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