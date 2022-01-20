شرطي أمريكي يعتدي على زميلته أثناء مهمة أمنية... «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تداولت وسائل إعلام امريكية مقطع فيديو يظهر اعتداء شرطي أمريكي على زميلته أثناء قيام قوة من الشرطة بعملية قبض على أحد المجرمين.

وذكر ناشرو الفيديو أن مرتكب الواقعة هو رقيب شرطة يدعى كريستوفر بوليس، والذي يخضع حاليا للتحقيق بعدما انفعل على ضابطة أثناء عملية القبض على أحد المجرمين، حيث أحكم قبضته على عنقها.

وبحسب «سكاي نيوز» فإن الفيديو يعود إلي شهر نوفمبرالماضي، ما دفع قسم الشؤون الداخلية في شرطة مدينة صنرايز بولاية فلوريدا إلى إجراء تحقيقات، كما قرر كتم الصوت وحجب جميع الوجوه في الفيديو المتدول، باستثناء وجه الرقيب كريستوفر.



ويظهره الفيديو عملية إلقاء القبض على رجل مقيد اليدين، لكن بدا أن الضباط واجهوا صعوبة في نقله إلى السيارة، فيما اندفع الرقيب كريستوفر بوليس باتجاه المشتبه به.

فجأة أسرعت ضابطة نحو الرقيب وسحبته من الحزام بعيدًا عن السيارة، فانفعل بوليس على الضابطة ودفعها محكما قبضته على عنقها لإبعادها عنه.

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