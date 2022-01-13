مراهق يكتشف "ثغرات أمنية" في "تسلا" ويقوم بتشغيل 25 سيارة عن بعد في 13 دولة !

المصدر: د ب ا

أدعى شاب متخصص في اكتشاف الثغرات الأمنية في البرامج وأنظمة التشغيل نجاحه في السيطرة على الوظائف المختلفة في 25 سيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الكهربائية الفارهة تسلا، في 13 دولة.

وقال الباحث الشاب إن نجاحه هذا لم يكن بسبب ثغرات في تطبيقات شركة تسلا الموجودة في السيارات وإنما بسبب أخطاء من أصحاب هذه السيارات.

والباحث الشاب يدعى دبفيد كولومبو، وقد أعلن عن نجاحه في اختراق أنظمة السيارات من خلال سلسل تغريدات عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وقال كولومبو /19 عاما/ إنه استطاع معرفة ما إذا كان السائق موجودا داخل السيارة أو خارجها، واستطاع تشغيل المحرك عن بعد وتحديد الموقع الدقيق للسيارة، وأيضا التحكم في الأبواب والنوافذ. وفي الوقت نفسه، لم يتمكن من التحكم في توجيه سير السيارة ولا تخفيض سرعتها بما يسمح بالحد من خطر وقوع حوادث تصادم.

وقال كولومبو: «ومع ذلك، استطيع الآن إصدار الأوامر عن بعد إلى أكثر من 25 سيارة تسلا في 13 دولة دون معرفة أصحابها. وفيما يتعلق بما يمكنني عمله مع سيارات تسلا الآن، فإن هذا يشمل تعطيل خاصية الإنذار ضد السرقة والتحكم في الأبواب والنوافذ وبدء تشغيل السيارة بدون مفتاح».

وقال كولومبو إنه أبلغ مسؤولي أمن البيانات في شركة تسلا بالثغرات التي نجح في الوصول إليها واستغلالها.

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