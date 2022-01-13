لبنانيان نفذا عملية ابتزاز إقتبساها من فيلم سينمائي.."فيديو"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن الأمن اللبناني القبض على مواطنين اثنين استوحيا من أحد الأفلام فكرة إرسال عبوة وهمية على شكل هدية إلى مواطن آخر، وهدداه بتفجيرها ما لم يدفع مبلغ 50 ألف دولار.

وقالت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي اللبناني: أقدم شخص مجهول، يضع قبعة على رأسه ويرتدي كمامة وقفازات، على تسليم طرد لأحد المواطنين أمام منزله في محلة الأشرفية، بعدها ورد اتصال للمستلم من قبل شخص مجهول أعلمه خلاله أن الطرد عبارة عن عبوة ناسفة سيتم تفجيرها إذا لم يتم دفع مبلغ 50 ألاف دولار أمريكي".

وأضاف البيان الذي تداولته عدد من الصحف والمواقع المخلية: "على أثر ذلك، أقدم المواطن المذكور على رمي الطرد في مبنى مهجور قرب مكان سكنه دون أن يفتحه، وأبلغ القوى الأمنية بالحادثة، وبنتيجة الكشف على الطرد تبين أنه عبارة عن عبوة وهمية خالية من أي مواد متفجرة".

وتمكنت شعبة العلاقات العامة كشف هوية الفاعلين وتوقيفهما، وهما من الجنسية اللبنانية ، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تم توقيفهما في مدينة بيروت".

وأكمل البيان: "بالتحقيق معهما، اعترف الأول أنه الرأس المدبر لعملية ارسال العبوة الوهمية إلى أحد المواطنين في محلة الاشرفية وذلك بهدف ابتزازه ماديا، وأن هذه الفكرة اقتبسها من أحد الأفلام التي شاهدها سابقا وتأثر بها، وعلى أساس فكرة الفيلم وضع خطة محكمة لابتزاز الشخص الذي تعرف عليه خلال عمله في تنظيف منزله من الركام بعد انفجار مرفأ بيروت في محلة الاشرفية، وخلال تلك الفترة علم أن صاحب المنزل من أصحاب الثروة المالية، وأضاف أنه عرض الفكرة على الثاني فوافق عليها وقاما بتنفيذ العملية بحرفية عالية كي لا يكشف أمرهما، وبالتحقيق مع الثاني، اعترف بما نسب إليه".

استوحيا من أحد الأفلام فكرة إرسال عبوة وهمية على شكل هدية إلى مواطن في الأشرفية، وهدّداه بتفجيرها ما لم يدفع مبلغ 50 ألف دولار أميركي، أوقفتهما شعبة المعلومات. https://t.co/wtNDYleEmX pic.twitter.com/OVp2TLXvoL — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 12, 2022

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