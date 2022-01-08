التونسية.. أجمل نساء العرب والسادسة عالمياً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حلّت التونسيات في المركز الأول في تصنيف أجمل النساء العربيات وفق موقع بانك اوف ستاتستيكس.

وأجري التصنيف على 20 دولة عربية وجاءت تونس أولا فيما تلتها بالترتيب لبنان ثانيا وفلسطين ثالثا والمغرب رابعا ومصر خامسا.

من جهته صنف موقع “رانك” المرأة التونسية كأنسب إمرأة في شمال إفريقيا يمكن أن يواصل معها الرجل حياته في إطار الزواج وذلك لثقافتها ووعيها وتعليمها.. فيما اعتبر المرأة التونسية هي الأكثر تعليما وإنفتاحا في المنطقة العربية والإفريقية مما يجعل منها إمرأة واعية وقادرة على الإستمرار في العلاقة الزوجية.

أما دوليا، فقد ضمت القائمة 120 دولة جاءت على رأسها السويد، ورغم سيطرة الدول الأوروبية على أغلب المراكز الأولى، فقد حصدت المرأة التونسية المرتبة السادسة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news