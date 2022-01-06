«سكي دبي».. متعة معايشة القطب الشمالي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تعد «سكي دبي» التي تعرف بـ«مدينة الثلج»، إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في إمارة دبي، والتي تقع في «مول الإمارات»، وتعتبر وجهة ترفيهية مميزة وفريدة من نوعها في دولة الإمارات، وأول منتجع تزلج داخلي في منطقة الشرق الأوسط، وتقدم لزوارها العديد من وسائل الترفيه.

وتمتد «سكي دبي» على مساحة 22 ألفاً و500 متر مربع، من ضمنها الحديقة الثلجية التي تعتبر الأكبر في العالم بمساحة تبلغ 3000 متر مربع، التي تمنح الزوار شعوراً بمعايشة رحلة في القطب الشمالي.

وتضم «سكي دبي» التي افتتحت في نوفمبر عام 2005، مجموعة كبيرة من الأنشطة، حيث تتنوع الألعاب والمرافق التي توفرها، ومنها لقاء البطريق، ومدرسة التزلج، منطقة التزلج الحر، التي يستطيع الزائر الوصول إليها مشياً على الأقدام أو باستخدام التلفريك، وتختلف فيها مستويات التزلج من الابتدائي إلى مستوى المحترفين، ويستطيع الزائرون بدء رحلة التزلج باستخدام الزلاجة أو الأحذية المخصصة والمزودة بشفرات تزلج.

وتتكون «سكي دبي» من مجموعة من المسارات، إضافة إلى حديقة ثلجية مع لعبة تزحلق على الجليد، وركوب مزلقة ثنائية المسار، وفرصة التدريب مع مدربي التزلج الدوليين في مدرسة الثلج.

وتحتوي مدينة الثلج في دبي «سكي دبي»، على عدة أشواط تختلف في الصعوبة والارتفاع والتدرج، حيث تبلغ أطول مسافة للمسار 400 متر مع انخفاض يزيد على 60 متراً، وتوفر «سكي دبي» للضيوف الملابس الشتوية ومعدات التزلج على الجليد، حيث يوجد متجر مختص لبيع هذه الأدوات والملابس، كما يوجد فريق عمل خبير لتقديم المشورة لك بشأن احتياجك للمعدات الخاصة بك.

وتضم «سكي دبي» العديد من المطاعم والتي تقدم مأكولات متنوعة من مختلف أنحاء العالم لإرضاء كل الأذواق، كذلك تنظم «سكي دبي» مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرائعة على مدار العام في دبي.

وتقدم «سكي دبي» و«فوكس سينما» للزوار عروضاً سينمائية، منها أحدث الأفلام على الشاشات الكبيرة، ويمكن للزوار مشاهدة عرض واحد لفيلم من اختيارهم، مع توفير معاطف بمقاسات متفاوتة وجوارب وأحذية وبطانيات وخوذات، إضافة إلى سماعات لاسلكية وخزانة مخصصة لحفظ مقتنياتك.

• مدينة ثلجية تمتد على مساحة 22 ألفاً و500 متر مربع.



• عروض سينمائية بين الثلوج ومتعة التزلج ولقاء البطاريق.

احتياطات السلامة العامة

توفر إدارة «سكي دبي» والقائمون عليها جميع الإرشادات والاحتياطات اللازمة للسلامة العامة، إضافة إلى القيام بالتنظيف والتعقيم المستمر ضمن بروتوكولات السلامة العامة. وشددت الإدارة على أنه لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، يُمنع دخول الأطفال دون السنتين، مؤكدة أنه يتم تنظيف وتعقيم المعدات وغسل جميع الملابس المستأجرة بما في ذلك أغطية الرأس والأحذية بعد كل استخدام.

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