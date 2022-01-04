محاكمة 3 أشقاء اختلفوا مع جارتهم فسحلوا وقطعوا جسدها

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تعقد محكمة جنح جنوب الجيزة في مصر، اليوم جلسة لمحاكمة المتهمين بسحل وتقطيع جسد سيدة في القضية المعروفة إعلاميا بـ سيدة بولاق الدكرور.

تعود أحداث الواقعة.. عندما تلقت شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل تدعى نسمة ع. م.، مصابة بجروح قطعية وكدمات متفرقة وادعاء تعدى آخرين ومقيمة بمدينة عامر بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وسؤال المصابة، تبين قيام 3 أشقاء بالتعدي عليها بالضرب بسبب خلافات الجيرة.

وقالت المجني عليها في التحقيقات أن المتهمين بالاعتداء عليها هم: وفاء م. ع.، سعادة م. ع.، وشقيقهما حسين م. ع.

وفور الانتهاء من التحريات، أمرت جهات التحقيق بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، لبيان ما تعرضت له من اعتداء، حيث تبين من الكشف المبدئي أنها تعاني من جرح قطعي بالكتف اليمنى، طوله نحو 20 سم، وجرح قطعي بالظهر طوله نحو 30 سم، وجرح قطعي بالفخذ اليمنى من الجهة الأمامية طولة نحو 15 سم، كما تبين إصابتها بجرح قطعي بالفخذ اليمنى من الخلف طوله نحو 15 سم.

كما أصدرت جهات التحقيق أمرا بضبط واحضار المتهمين، كما أمرت بإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة جنح جنوب الجيزة.

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