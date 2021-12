موظفة في "أمازون" تنقذ ابنة عميل وحيوانها الأليف من هجوم.. فيديو

خاطرت سائقة توصيل شجاعة من شركة أمازون بنفسها لإنقاذ ابنة عميل للشركة وكلبها من هجوم كلب، حيث وقع الحادث في لاس فيجاس بالولايات المتحدة.

يُظهر فيديو لورين راي البالغة من العمر 19 عامًا وهي تداعب كلباً قبل أن يخرج كلبها الأليف "ماكس" إليها، ما جعل الكلب الأول يجن جنونه ويبدأ في مهاجمة حيوانها الأليف "ماكس".

وقامت لورين بالتقاط كلبها الصغير بعيدًا عن الأرض لإنقاذه، إلا الكلب واصل الهجوم، فصرخت لورين طلباً للمساعدة.

وبفضل ردة الفعل السريعة لموظفة أمازون ستيفاني لونتز، هرعت إليها في اللحظات المناسبة ووقفت كحاجز بين المراهقة والكلب الهائج.

"كلب سيء"، هكذا صرخت سائقة أمازون وهي تقفز من جانب إلى آخر لإبقاء الكلب الهائج بعيدًا قبل أن تدخل لورين مع كلبها ماكس إلى المنزل.

An #Amazon delivery driver has saved a woman and her dog from a vicious pit bull attack in #LasVegas. The heroic courier, who saved the woman and her #dog from the attack, has conquered hearts across social media.#dogs #dogattack #pitbull #anews pic.twitter.com/3f1yKZ5jLd