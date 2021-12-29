حديقة «الممزر».. طبيعة خلابة ورفاهية بـ «الذكاء الاصطناعي»

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

تعتبر حديقة الممزر في دبي أول حديقة شاطئية ذكية، تجمع بين الطبيعة الخلابة، والرفاهية القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال حزمة من الخدمات الذكية المتنوعة، التي توفر تجربة من المتعة والترفيه، وسط أعلى درجة من السلامة والأمان.

وأوضحت بلدية دبي أنه يمكن لزائر حديقة الممزر الاستمتاع بعدد من الخدمات النوعية، التي تؤمن له تجربة مميزة من الترفيه والاستمتاع، أبرزها خدمات التسهيلات الشاطئية، مثل خدمات الإنقاذ الذكي، ومرشات السباحة، ومقاعد ومظلات للجلوس، وخدمة ألعاب الأطفال، وكذلك توفر الحديقة خدمة تأجير الشاليهات التي تحتوي على 15 وحدة، خمسة منها كبيرة بـ200 درهم، و10 شاليهات صغيرة بـ150 درهماً للشاليه الواحد.

وتقدم الحديقة أيضاً خدمات الملاعب الرياضية الشاطئية، مثل: كرة السلة، القدم، والطائرة، ويمكن لزوار الحديقة استخدامها مجاناً، إضافة إلى خدمات المسابح، والخدمات الذكية ممثلة في الكراسي الذكية، بوابات ذكية، حاويات ذكية، التعلم الافتراضي، والواحة الذكية.

وتوفر الحديقة أيضاً خدمة حارس، التي تتيح معرفة وجود الأطفال من فئة أصحاب الهمم، تفادياً لحالات الضياع، ومنصة التزحلق بالألواح، وخدمة تأجير الدراجات الهوائية، وخدمة الرحلات والشواء، والمطاعم، والمقاصف، وخدمة كراسي السباحة المائية لأصحاب الهمم وكبار السن، إضافة إلى مسرح الحديقة، وخدمات المرافق العامة، ودورات المياه، وغرف استبدال الملابس، والمصليات، وخدمة ركوب القطار، وتوفير مواقف مجانية.

وتضم الحديقة أيضاً الكراسي الذكية التي تعمل بالطاقة الشمسية، وتمكن الزوار من شحن أجهزتهم الإلكترونية، إضافة إلى الحاويات الذكية وغيرها من التسهيلات.

وتم دعم الحديقة أيضاً بخدمة «العالم الافتراضي - VR» عن طريق خاصية البيئة الافتراضية على المسارين الترفيهي والتعليمي، يمكن من خلالها خوض تجربة المحاكاة لزراعة خضراوات وأشجار وفاكهة، عن طريق الإجابة على أسئلة عدة بطريقة شائقة وممتعة.

ومن ضمن الخدمات الذكية كذلك ميزة «الطلاء الذكي للمسرح»، عن طريق استخدام طلاء ذكي، يسهم في تنقية الهواء المحيط بالمسرح، من خلال تقنية جديدة تستخدم للمرة الأولى في حدائق دبي. ووضعت البلدية أيضاً خطة شاملة لضمان تطابق الحديقة مع معايير «كود دبي للبيئة المؤهلة» بنسبة 100%، لتواكب الحديقة في متطلباتها وتصاميمها أصحاب الهمم.

وتعمل الواحة الذكية في حديقة الممزر بنظام الطاقة الشمسية، وتوفر مساحة مظللة، ومزودة بنظام تحويل رطوبة الجو إلى مياه عذبة، ويمكن للزوار الانتعاش بشربها واستخدامها، كونها صديقة للبيئة، ويتم يومياً إنتاج 90 لتراً من الماء الصالح للشرب، كما أن الواحة توفر مصدر شحن للهواتف الذكية، ونظام تبريد عن طريق تقنية الرذاذ. وتتميز الواحة بالزراعة العمودية التي يتم ريها بماء الرطوبة بعد تصفيته.

وتم تزويد حديقة الممزر بخدمة «المنقذ الذكي» عن طريق طائرة بدون طيار، مجهزة بشكل كامل بالمعدات والأجهزة اللازمة لإنقاذ مرتادي البحر من الغرق، حيث تقوم بالتحليق لمكان الغريق، ورمي معدات الإنقاذ له، والتواصل معه صوتياً لإرشاده بما يجب فعله، إلى حين وصول المنقذين وإخراجه سالماً.

وتمتاز حديقة الممزر بمساحتها الشاسعة، وموقعها الفريد على رمال الشاطئ الذهبية، حيث تتعدد المناطق والمواقع الترفيهية الرائعة، وتبلغ مساحتها 99 هكتاراً.

• «المنقذ الذكي» يحلق جواً لحماية مرتادي البحر من الغرق.

استقبال الزوار

تستقبل حديقة الممزر زوارها من الأحد إلى الأربعاء، من الساعة 10 صباحاً حتى الثامنة مساءً، ومن الخميس إلى السبت والعطلات الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الـ11 مساءً، وتبلغ قيمة التذكرة للفرد خمسة دراهم، و30 درهماً للسيارة، والدخول مجاناً لأصحاب الهمم، وتتم عملية الدفع عن طريق بطاقة «نول» فقط.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news