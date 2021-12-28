قصة حب كورية تحرك السياحة في قرية سويسرية صغيرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في قرية إيسلتوالد السويسرية الصغيرة، يتجمع الناس عند رصيف الميناء، لالتقاط صورة لموقع تصوير الدراما الكورية الرومانسية «كراش لاندينغ أون يو» Crash Landing On You، التي تحكي قصة حب بطلتها وريثة مجموعة شركات عملاقة من كوريا الجنوبية، تضطر لتنفيذ هبوط اضطراري في كوريا الشمالية أثناء ممارستها هواية التحليق بالمظلة، نتيجة لحادثة سببتها الرياح القوية، لتتعرف هناك على ضابط في الجيش الكوري الشمالي، يتعهد بحمايتها وسرعان ما يقعا في الحب.

وبحسب تقرير لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» فقد تم تصوير عدد كبير من مشاهد المسلسل الدرامي التلفزيوني في سويسرا، والآن بات المعجبون يسافرون إلى مواقع مختلفة في محاولة لاستحضار مشاعر الحب تلك.عند الرصيف حيث هبطت بطلة المسلسل، يقف الناس في طابور لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو وبعضهم يجلبون طائرات بدون طيار للتأكد من حصولهم على اللقطة المثالية.قالت يانينا سيفرمان، وهي ألمانية وإحدى عشاق ذلك المسلسل، لبي بي سي: «أحببت تلك القصة الرومانسية وقررت الزيارة لأن المواقع كانت جميلة جدا».وأضافت: «انتابني إحساس مذهل للغاية. شعرت على الفور بأنني عدت إلى كواليس المسلسل وشعرت بأنني أكثر ارتباطا بالشخصيات».

وإيسلتوالد ليست المكان الوحيد في منطقة إنترلاكن السويسرية الذي يقصده عشاق الدراما الكورية تلك. فبإجراء مسح عبر إنستغرام ستجد عشرات المعجبين يعيدون إنشاء مشاهد من المسلسل في أماكن مثل سيغريسويل Sigriswil وغريندلوالد Grindelwald.نانا شيانغ، التي تعيش في لندن هي إحدى عشاق المسلسل الكوري، وقامت بزيارة جبل فيرست بالقرب من غريندلوالد وكذلك إيسلتوالد.

بدأ عرض المسلسل مباشرة قبل فرض إجراءات الإغلاق في عدد من البلدان وحقق نجاحا عالميا كبيرا.وقد سجل ثالث أعلى تصنيف درامي لكوريا الجنوبية في تاريخ تلفزيون المنصات الرقمية، بمتوسط مشاهدة على مستوى البلاد يبلغ 21 % في الصين، كما تعطلت خدمة البث المباشر التي تعرض المسلسل ليلة بث الحلقة الأخيرة بسبب العدد الهائل من المستخدمين.وقد حقق المسلسل خارج آسيا أداء جيدا أيضا، حيث أذهل مجلس السياحة في إنترلاكن الذي وصف مدى المشاهدة التي حققها بأنها أمر «استثنائي». وقال ريناتو جوليير من إنترلاكن للسياحة لبي بي سي: «كان لدينا بعض الأمل، لكن لا، لم يخطر في بالنا مطلقا أن نعول على مثل هذا الانتشار الهائل والشعبية التي جلبه المسلسل، وقال إن شركات الحافلات في إيطاليا المجاورة نظمت بالفعل جولات إلى المواقع الأكثر شعبية في المسلسل مثل إيسلتوالد و سيغريسويل وبحيرة برينز.«نحن على يقين من أن الناس سوف ينبهرون بالصور الرائعة التي ظهرت في المسلسل».

وليست هذه هي المرة الأولى التي ينجذب فيها الناس إلى وجهات مثالية في أوروبا متأثرين بمشاهدة فيلمهم أو برنامجهم التلفزيوني المفضل.لعقود من الزمان، توجه السياح إلى النمسا لمشاهدة المواقع حول سالزبورغ التي اشتهرت بعد تصوير الفيلم الغنائي الشهير صوت الموسيقى Sound Of Music.وكما هو الحال مع الفيلم الموسيقي الكلاسيكي الشهير الذي عرض عام 1965، هناك آمال في أن تجذب المناظر الجميلة في سويسرا والمستخدمة في الدراما الكورية المزيد من الزوار، خاصة بمجرد أن يتمكن الناس من السفر بشكل كامل مع تخفيف القيود المفروضة بسبب الجائحة.وقال جوليير: «إنها فرصة جيدة تمكننا من أن نظهر لضيوفنا في المستقبل جمال منطقة العطلات في إنترلاكن».

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