عادت من رحلة سياحية إلى ايطاليا واكتشف المفاجأة في حقائب سفرها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لم تتوقع سيدة اميركية عائدة من رحلة سياحية إلى ايطاليا ان تجد في حقائب سفرها طعام طلاب، بدل الهدايا التي اختارتها بعناية واشترتها لأسرتها وأصدقائها

وفوجئت جينا شيلدون بعد وصولها إلى البيت، بوجود طعام كلاب داخل حقائبها، بدلا من هدايا تقدر قيمتها بآلاف الدولارات.‏

وأشارت جينا شيلدون، وهي من ولاية نيو هامبشاير الأمريكية، في تصريحات لشبكة «إيه بي سي» الأمريكية إلى أنها عادت من رحلة إلى أوروبا، لتجد أن جميع الهدايا التي اشترتها هناك اختفت عند عودتها إلى الوطن.

وقالت: «فتحت الحقيبة الثالثة التي احتفظت فيها بجميع الهدايا والأشياء التي اشتريتها لنفسي أيضا، وتم استبدالها بطعام كلاب وقميص قديم وزجاجة كريم حلاقة».

وكانت شيلدون أمضت 11 يوما في السفر عبر إيطاليا، وتوقفت في العاصمة الفرنسية باريس في طريق عودتها إلى بلادها.

وتعتقد أن الهدايا ربما قد تم تبديلها في منطقة الأمتعة في مطار شارل ديغول في فرنسا.

ولفتت إلى أن الهدايا المفقودة تبلغ تكلفتها أكثر من 3000 دولار.

وتم حجز الرحلة الجوية للراكبة من خلال خطوط «دلتا» الأمريكية، ولكن بإدارة الخطوط الجوية الفرنسية.

وأكدت شركة «دلتا» في بيان لها أنها تواصلت بشكل إيجابي مع شركائها في الخطوط الجوية الفرنسية والمسافرة للتوصل إلى حل مرضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news