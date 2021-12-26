"اللص النائم".. غلبه النعاس أثناء السرقة فضبطه أصحاب المنزل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

في واقعة غريبة من أمرها، ضبط أصحاب منزل بشارع التليفزيون وسط مدينة الأقصر المصرية، لصا غلبه النعاس أثناء السرقة، ووجدوه غافيا في الفراش داخل إحدى حجرات المنزل.

وتلقت مديرية أمن الأقصر، إشارة من قسم الأقصر، بناء على بلاغ من صاحب منزل، يفيد بضبطه لصًّا (30 عامًا)، نائمًا في فراشه بعد أن غلبه النعاس أثناء محاولته السرقة بعد منتصف الليل وفق صحيفتي "الأخبار" و"المصري اليوم".

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لموقع البلاغ، وتمكنت من ضبط اللص والتحفظ عليه داخل القسم والكشف على سجله ومعلوماته، وتم تحرير محضر شروع في سرقة، كما تم عرض المتهم على النيابة العامة.

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