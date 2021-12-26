كلاب ضالة تهاجم طفلا بالسعودية.. وسلطات الطائف تتحرك (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بعد انتشار مقطع فيديو لكلاب شاردة هاجمت طفلا في محافظة الطائف أمام منزله، وجه حسين آل فايع، نائب أمين المحافظة بالتخلص من مجموعة الكلاب هذه، وفق صحيفة "سبق".

وجاء قرار سلطات محافظة الطائف، بعد أن تداول رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة مقطع فيديو يوثق تعرض طفل لملاحقة ومهاجمة من قبل عدد من الكلاب الضالة أمام منزله.

وبين مقطع الفيديو أن الطفل كان في الشارع المقابل لمنزله، بمخطط الأمير عبدالرحمن بالردف، بجانب مصلى العيد في الطائف، حين لاحظته الكلاب الضالة وهجمت عليه، في حين أنه استطاع الركض والهروب سريعا.



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