انطلاق الدورة السادسة لمهرجان الشعر العربي في القيروان

المصدر: القيروان ■ الإمارات اليوم

برعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الشعر العربي، الذي ينظمه بيت الشعر في القيروان، وذلك في الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر 2021. بدأت الفعاليات بالمركز الثقافي الدولي بمدينة الحمامات، بحضور رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، عبدالله بن محمد العويس، وسفير دولة الإمارات في تونس، راشد المنصوري، ومدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة، محمد إبراهيم القصير، ومدير بيت الشعر في الشارقة، محمد البريكي، وكبار المسؤولين من مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، ومجموعة من المثقفين والشعراء والإعلاميين ومحبي الشعر. واستهل الحفل بتدشين معرض صور للأنشطة المتنوّعة التي نظمها بيت الشعر بالقيروان والإصدارات الشعرية التي تولت دائرة الثقافة بالشارقة إصدارها، وتم عرض مصوّر عن مسيرة بيت الشعر في تونس.

وبدأ الحفل بكلمة مديرة بيت الشعر بالقيروان، جميلة الماجري، حيث قالت: «يشرفنا ويطيب لنا أن نحتفي بمهرجان الشعر العربي لبيت الشعر بالقيروان، وارفع أسمى تهنئة لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عسى أن نوفي سموّه بعض العرفان بما قدمه للشعر والشعراء في الوطن العربي وما يقدمه للثقافة العربية، وسيظل تأسيسه لبيوت الشعر عملاً رائداً ومبادرة فريدة في تاريخ الثقافة العربية، ولا أبالغ أن قلت الإنسانية.

من جانبه، أشاد سفير الإمارات لدى تونس، راشد المنصوري، بمبادرة صاحب السموّ حاكم الشارقة، بتأسيس بيوت للشعر في الوطن العربي، كما أشار إلى دور بيت الشعر في القيروان في تعزيز الحراك الثقافي في عموم تونس، وذلك من خلال أنشطة البيت في القيروان والولايات التونسية الاخرى، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات وتونس التي ترعاها القيادة في البلدين.

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