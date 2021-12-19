مصر.. شاب يخطف خطيبته بالاتفاق معها.. ويساوم أهلها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقدم شاب مصري على خطف خطيبته بالاتفاق معها لمساومة أهلها وذلك بعد مروره بضائقة مالية ورغبته في إتمام الزواج.

وبحسب صحيفة الشروق المصرية، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باختفاء طالبة عقب خروجها من مسكنهما لشراء بعض المستلزمات، وفى وقت لاحق ورد إليه اتصال هاتفي من أحد الأشخاص "غير معلوم لديه"، أخبر شقيقها باختطاف شقيقته وساومه على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها.

وكشفت الشرطة المصرية أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل خطيب المجني عليها، وشقيقه، وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما.

من جهتهما أعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بأنه نظرًا لمروره بضائقة مادية ورغبته في أتمام الزواج من خطيبته اتفق معها على ارتكاب الواقعة ومساومة أهلها على دفع المبلغ المالي المشار إليه لإتمام زواجهما، وفى سبيل ذلك، استعان بشقيقه المتهم الثاني واصطحبا المبلغ بغيابها وساوم شقيقها على الأموال.

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