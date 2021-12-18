وفاة وافد دهسا في الكويت بعد نجاته من حادث مماثل بموطنه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أبلغت أسرة شاب مصري من مواليد 1992 عن وفاته متأثرا بحادث دهس تعرض له وسجلت قضية في مخفر شرطة الأندلس "دهس ووفاة".

وقال أحد أقارب الوافد أن شقيقه وبعد أن فقده منذ امس اتصل بهاتف شقيقه وإذ بأحد رجال مخفر شرطة الأندلس يرد على الهاتف ويطلب منه مراجعة الأدلة الجنائية ليخطره بان الشاب "شقيقه" توفي في حادث سير حسب صحيفة الانباء.

وأضاف : إن الشاب المتوفى قد عاد إلى الكويت قبل شهرين حيث نزل في إجازة للزواج ولكنه تعرض لحادث دهس أصيب على اثره بكسر في الساق فأرجأ مشروع الزواج وعاد إلى عمله في الكويت وبعد نحو شهرين من عودته من موطنه توفي امس في حادث الدهس بالكويت .

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