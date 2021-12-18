الفرح تحول إلى ذعر.. اشتعال حنطور يحمل عروسين خلال زفافهما بالهند

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شهدت منطقة بانتشماهال بولاية غوجارات في الهند، واقعة مؤسفة، بعدما اشتعلت النيران في عربة حنطور كانت تزف عروسين خلال حفل زفافهما بحسب "إنديا توداي".

ورصد مقطع فيديو وقوع الحادث، بعدما احتفل أصدقاء وأقارب العروسين بقدومهما على عربة حنطور وأطلقوا المفرقعات النارية، والتي أدت لاشتعال النيران في عربة الحنطور الذي كانا يستقلانه العروسان، مما دفعهما للهروب سريعاً.

وتسبب الحريق المفاجئ في حالة من الذعر والخوف في المنطقة، وسارع المارة لإحضار طفايات حريق من المتاجر القريبة وإخماد النيران، وتم إنقاذ العريس وعروسته وباقي الحضور في حفل الزفاف في الوقت المناسب.

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