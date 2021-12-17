مصر.. طالب ثانوي يقتل زميله داخل دوس خصوصي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

لفظ طالب مصري بالصف الثالث بالمرحلة الثانوية العامة أنفاسه الأخيرة، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بعدة ضربات شديدة تلقاها على رأسه إثر مشاجرة بينه وبين زميل له داخل سنتر للدروس الخصوصية بنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية المصرية.

وتلقت قوات الأمن إخطاراً يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول المدعو عمار محمد زكريا عبد العاطي، 18 عامًا، طالب بالصف الثالث بالمرحلة الثانوية العامة، مُقيم في عزبة الحمايدة التابعة لقرية كفر السواقي بنطاق ودائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية، جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية وأقوال شهود العيان أنه في أثناء وجود الطالب مع مجموعة من زملائه من طلاب الثانوية العامة من قريته ومسقط رأسه داخل سنتر دروس خصوصية لحضور درس في مادة اللغة الإنجليزية، وذلك بقرية كفر العلماء التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس، التي تبعد عدة أمتار عن قرية كفر السواقي، تسب شجار بين الطالب وآخر زميل له، قبل أن يُقدم الأخير على الاعتداء عليه بالضرب على رأسه حتى فارق الحياة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على الطالب المتهم في الواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

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