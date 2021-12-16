يواجه السجن 10 سنوات.. فيديو يوثق هجوم لص على بقالة وسرقة 500 دولار

المصدر: إعداد: سمير سعيد

تم وضع المهاجم الذي سرق محل بقالة بفأس على قائمة المطلوبين في براتسك بمنطقة إيركوتسك الروسية.

ونقلت قناة "روسيا 1" عن المقر الإقليمي لوزارة الداخلية الروسية، أن الحادث وقع في المساء في أحد المحلات التجارية بقرية زيارسك، حيث دخل شخص مجهول محل البقالة وهدد البائعة بفأس، وأخذ 36 ألف روبل (أقل من 500) من ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية.

بعد السرقة، اتصلت البائعة بالشرطة، التي عثرت على سترة سوداء بالقرب من موقع الحادث، والتي يفترض أن المهاجم كان يرتديها.

السارق يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.

وفي رسالة على الموقع الإلكتروني للمديرية الرئيسية لوزارة الداخلية، دعت الشرطة المهاجم للحضور وتسليم نفسه طوعاً.

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