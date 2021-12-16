جدة تقتل حفيدتها بسكب حمض الأسيتيك في فمها

المصدر: إعداد: سمير سعيد

في إقليم بيرم الروسي، حكمت محكمة على أحد سكان منطقة تشيرنوشينسكي، قتلت المرأة حفيدتها.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية في بيرم، أن المأساة وقعت في ديسمبر من العام الماضي.

حيث أنجبت ابنة المدعى عليها في حمام شقتها.

ثم، لعدم الرغبة في دعم وتربية طفلة حديثة الولادة، قامت الجدة بسكب حمض الأسيتيك في فم الطفلة فماتت الطفلة.

وجدت المحكمة أن المرأة مذنبة وحكم عليها بالسجن لمدة 12 عامًا وسنة واحدة في السجن مع قضاء عقوبة في مستعمرة إصلاحية تابعة للنظام العام.

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